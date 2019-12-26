26 декабря 2019, 12:14
Грабители напали на сотрудника пресс-службы Росгвардии
На замруководителя одного из отделов пресс-службы Росгвардии Александра Кудрявцева на улице напали двое неизвестных. Предположительно, они хотели его ограбить. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Нападение произошло в субботу, 21 декабря. Кудрявцев в свой выходной вышел на улицу в гражданской одежде, и его атаковали двое мужчин. Он смог от них отбиться и запомнил приметы.
Во время потасовки Кудрявцев получил небольшие повреждения. На данный момент его здоровью ничего не угрожает. В Росгвардии не связывают это происшествие с профессиональной деятельностью работника пресс-службы силового ведомства.
Грибакин подчеркнул, что нападавшие хотели ограбить Кудрявцева — для такого предположения есть все основания. Более подробной информации о происшествии пока нет.