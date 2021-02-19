Грабители избили охранника и попытались вынести алкоголь из магазина в Москве

Охранник супермаркета на Новогиреевской улице в Москве застал мужчин, которые попытались украсть спиртное. После замечания воры набросились на него и ударили по голове. Сотрудники магазина вызвали скорую.

Как сообщил «360» источник в экстренных службах, бдительный охранник получил травму головы. Врачи уже на месте, они оказывают пострадавшему первую помощь. Драка произошла в районе 18:00. Получивший травму пожилой мужчина находится в сознании. О судьбе агрессивных любителей бесплатного алкоголя информации нет.