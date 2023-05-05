Происшествия 05 мая 2023, 08:06 Грабители банкоматов открыли в Москве стрельбу по полицейским — СМИ Baza: в Москве грабители банкоматов открыли огонь по приехавшим на вызов полицейским РИА «Новости»

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В Москве трое неизвестных открыли огонь по сотрудникам полиции, приехавшим на вызов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По предварительной информации, стрельба произошла около 05:00 на Профсоюзной улице. Там трое неизвестных пытались вскрыть банкомат. Однако сработала сигнализация, на место приехали сотрудники правопорядка. Злоумышленники стали отстреливаться и скрылись с места происшествия.

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По данным канала, в пресс-службе МВД позже информацию о нападении опровергли, назвав случившееся «учебной вводной».

В Москве в ходе погони инспекторы ДПС задержали спортсмена Джаббара Юсуфи. Мужчину пытались остановить на МКАД для проверки документов, но водитель проигнорировал требование сотрудников. Затем он бросил машину и пытался бежать, но его остановили, начав стрельбу. Юсуфи разыскивали и на Украине и в России. Мужчину подозревают в убийстве и незаконном хранении оружия.