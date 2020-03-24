    24 марта 2020, 11:39

    Грабителей магазина задержали в Адыгее

    Ольга Ситникова

    Трое мужчин ограбили ювелирный магазин в центре адыгейской столицы Майкоп. Сотрудники полиции задержали их через год после преступления. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».

    В ночь на 5 ноября 2018 года подозреваемые разобрали кирпичную стену магазина и попали в подсобное помещение, откуда смогли выйти в основной зал. В магазине сработала сигнализация, однако обвиняемые успели украсть золотые изделия и скрыться с места преступления.

    Общий ущерб составил более 20 миллионов рублей. Похищенные украшения злоумышленники сдавали в ломбарды и другие ювелирные магазины.

    По данным пресс-службы региональной прокуратуры, преступление раскрыли недавно. Грабителей уже задержали и обвинили по уголовной статье «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере».