Грабитель жестоко избил охранника пункта приема металлолома в Краснодарском крае

Мужчина жестоко избил пожилого охранника пункта приема металлолома в городе Славянск-на-Кубани (Краснодарский край), чтобы украсть деньги. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Kub Mash.

Избиение попало на видео. На записи видно, что грабитель несколько раз ударил охранника кулаками, а после схватил лом и бил им мужчину по затылку, не упал. После этого мужчина забрал деньги из сейфа (24 тысячи рублей) и сбежал. Полиция задержала подозреваемого.