10 декабря 2020, 22:03
Грабитель выстрелил в знакомого ремонтника обуви в Петербурге
Мужчина в Санкт-Петербурге выстрелил в знакомого, когда тот находился на работе в ремонте обуви. Злоумышленник хотел его напугать и забрать деньги. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Пострадавший получил огнестрельное ранение, но все равно оказал грабителю физическое сопротивление и выгнал его. От скорой помощи он отказался.
Злоумышленника задержали и доставили в полицию.