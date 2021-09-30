Грабитель напал с ножом на двух женщин на Урале

В Свердловской области мужчина напал с ножом на двух женщин и украл у них мобильные телефоны. Об этом сообщил сайт Tagilcity.ru со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, ранее судимый за убийство, изнасилование и разбой рецидивист напал с ножом на 18-летнюю девушку и 44-летнюю женщину. Он нанес им ранения и отобрал два мобильных телефона. Женщина постарше с проколотыми легкими была госпитализирована. Молодая девушка получила синяки и ушибы. Правоохранители ищут преступника.