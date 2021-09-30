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    30 сентября 2021, 10:22

    Грабитель напал с ножом на двух женщин на Урале

    Редакция сайта 360

    В Свердловской области мужчина напал с ножом на двух женщин и украл у них мобильные телефоны. Об этом сообщил сайт Tagilcity.ru со ссылкой на местные СМИ.

    По данным издания, ранее судимый за убийство, изнасилование и разбой рецидивист напал с ножом на 18-летнюю девушку и 44-летнюю женщину. Он нанес им ранения и отобрал два мобильных телефона. Женщина постарше с проколотыми легкими была госпитализирована. Молодая девушка получила синяки и ушибы. Правоохранители ищут преступника.