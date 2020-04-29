Грабитель магазина на севере Москвы отгрыз ухо покупателю

Собеседница пояснила, что в магазин ворвалась группа воришек, которые напали на грузчика и стали его душить. Неравнодушный покупатель решил прийти на помощь работнику торговой точки. Но один из грабителей решил дать отпор герою и отгрыз ему ухо.

Медики прибыли на место только через 40 минут. Пришивать орган слуха обратно уже было поздно.

Как сообщил Telegram-канал LifeShot, полицейские быстро поймали «грызуна». Однако молодой человек заявил, что он ни в чем не виноват. Прежде всего, он ничего не крал, а сотрудники магазина на него напали и начали избивать.

Когда драка перешла на улицу, к ним подошел неизвестный мужчина и ударил его в голову. В ответ молодой человек сначала показал зубы, а потом начал кусаться.