Грабитель дважды напал на один и тот же офис выдачи микрозаймов в Оренбурге

Задержан житель Оренбурга, который подозревается в двукратном ограблении одного и того же офиса микрозаймов.

Как сообщил сайт 56orb.ru, первое нападение на офис микрозаймов на проспекте Гагарина было совершено 19 мая. Тогда, угрожая сотруднице офиса ножом, злоумышленник забрал более 44 тысяч рублей. И тогда же попал запись видеокамеры.

Спустя два дня во время второго налета на этот же офис он забрал еще свыше 24 тысяч рублей.

Вскоре мужчину задержали. У него изъяли похищенные из офиса деньги.