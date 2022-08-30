Гозмана арестовали на 15 суток

Тверской районный суд Москвы выбрал меру пресечения политику Леониду Гозману*. Его арестовали на 15 суток, признав виновным в публичном отождествлении СССР с нацистской Германией.

Гозмана* осудили по первой части статьи 13.48 КоАП РФ. Наказание предусматривает арест до 15 суток или штраф — две тысячи рублей.

Политика задержали 29 августа. Незаконные высказывания он допустил в тексте поста в соцсетях, сообщил RT.

В конце июля Гозмана* также доставили отделение полиции. Об этом рассказал его адвокат Михаил Бирюков. В полиции объяснили, что политик находится в федеральном розыске, но никаких обвинений ему не предъявили.

*Леонид Гозман включен в список иноагентов в России.