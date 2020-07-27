«Говорят, получил травму головы». Соседи рассказали о подозреваемом в расчленении девушки в Петербурге

Подозреваемый в убийстве жены житель Петербурга вел нормальный образ жизни, не скандалил, на семью никто не жаловался. Об этом «360» рассказал сосед пары по лестничной площадке Андрей Свечин.

«Простая молодая семья, часто с коляской гуляли. С алкоголем он не дружил, не выпивал. Не курил. Никто на них не жаловался, скандалов мы не видели. Говорят, он занимался спортом и получил травму головы, якобы делали операцию. Может, с этим связано», — поделился Андрей.

Соседи пары по подъезду позвонили в полицию в 12:30. Именно они и нашли тело женщины под окнами.

Как рассказали «360» жители дома, где проживала семья убитой, перед сном они услышали, как что-то упало под окнами. Женщина попросила мужа посмотреть, что там случилось, но тот ничего не увидел. Тогда соседи решили открыть окно и проверить. В тот момент мужчина увидел, что на земле лежит труп.

Ранее сообщалось, что жители одного из домов Выборгского района Петербурга нашли во дворе тело женщины без рук, ног и головы, выброшенное из окна. В убийстве признался муж погибшей. Его задержала полиция.