«Говорит, в глазах все помутнело». Источник «360» рассказал о водителе, сбившем трех пешеходов в Люберцах

Водитель автомобиля каршеринга Kia, сбивший трех пешеходов в Люберцах на Октябрьском проспекте, утверждает, что в момент аварии у него «в глазах все помутнело». Об этом «360» сообщил собственный источник.

«Говорит: все помутнело, ничего не помню, очнулся, когда уже все случилось», — поделился собеседник телеканала.

О водителе известно, что ему 47 лет, он уроженец Сургута. В Москве живет с 2015 года, работает у жены в ООО, занимающемся развозом продуктов. У мужчины трое детей.

Среди пострадавших в аварии — 14-летняя девочка. Всех троих госпитализировали. По данным пресс-службы ГУ МВД по Москве, водитель выехал на встречпую олосу встречного движения на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на трех пешеходов, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, после чего совершил столкновение с автомобилем такси, припаркованным возле автобусной остановки. По предварительной информации в результате ДТП пострадали три человека, среди которых 14-летняя девочка. Пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства ДТП.