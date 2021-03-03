«Говорила: „Скоро сдохнешь“». Блокадница рассказала, как ее избила сиделка

Евгения Ипполитова, которой в следующем году исполнится 100 лет, попала в больницу с множественными травмами. Она рассказала «360», что ее избила сиделка. Собеседница утверждает, что женщина сначала выпрашивала деньги, потом купила на них алкоголь и пьяная напала.

По словам Евгении Ипполитовой, 28 февраля сиделка заявила, что бабушке надо помыть голову. Для этого нужно купить шампунь. Женщина попросила у ветерана якобы на эти цели деньги. Ипполитова дала тысячу рублей. Сиделка никакого шампуня не купила, но принесла другой продукт. Тогда пенсионерка попросила сдачу.

«Она делает фигу, подносит к моему лицу и говорит: „Вот тебе сдача“», — вспомнила блокадница.

Евгения Ипполитова. Источник фото: телеканал «360»

После этого пожилая петербурженка продолжила выяснять ситуацию, чем вызвала гнев сиделки.

Начала меня бить: по одной стороне, по другой стороне. Бьет и бьет. Я начала кричать: «Бьют меня, бьют меня». Она отойдет на кухню, потом возвращается: «Ты капризная, тебе ничего нельзя сделать». Она меня била по ногам и по туловищу, по лицу и по голове. А потом она пошла на кухню, я потом кое-как добралась до городского телефона, взяла трубку, хотела соседям позвонить. Только трубку взяла, она выскочила Евгения Ипполитова блокадница.

Сиделка стала вырывать трубку, утверждает собеседница «360». У 98-летней женщины лопнула кожа, из сосудов потекла кровь.

«Я на кресло упала, говорю: „Как мне плохо“. Она говорит: „Ничего, скоро сдохнешь“. Потом она била без конца. Она так больно била! Потом я кричу: „Помогите, помогите, меня убивают“», — добавила Евгения Алексеевна.

На ее крики прибежали соседи. Одну дверь они смогли открыть, другая была заблокирована. Тогда жительница дома Вера Викторовна и ее муж стали стучать. Сиделка успела кое-как перебинтовать руку ветерану и открыла дверь.

Соседка вызвала службу спасения, медиков и полицию. По ее словам, даже в присутствии стражей порядка и бригады скорой сиделка вела себя неадекватно.

Бабушка — я вчера с ней разговорила — сказала, что у нее все лицо синее. У нее сотрясение мозга, сломан нос Вера Викторовна.

Из больницы ее хотят выписать уже в субботу.

«У меня болит голова, болит сердце. У меня был инсульт в 2008 году, конечно, меня бить по голове нельзя было», — пожаловалась Ипполитова.

«360» также связался с ее племянницей Татьяной. Она рассказала, что сиделку подобрали в агентстве и предупредили, что за ее действия никакой ответственности не несут. Женщина начала работать 27 февраля, а уже 28-го избила бабушку. По словам Татьяны, сиделка сразу же попросила у нее десять тысяч рублей. Племянница блокадницы ей отказала.

Видимо, она выпила, у нее злость, и понеслось. Она два часа ее била. Она (ветеран — прим. ред.) кричала: «Помогите!» Она участник войны. Блокадница. Божий одуванчик. Что там бить-то ее? Она и так-то ходила еле-еле. В основном на коляске по комнате передвигалась. Это просто садизм Татьяна племянница Евгении Ипполитовой.

Татьяна добавила, что полиция отпустила сиделку под подписку о невыезде. Женщина звонила родственнице Ипполитовой и извинялась. Татьяна подчеркнул, что прощать сиделку не собирается.