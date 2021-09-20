Говорил про Гитлера и называл людей биомусором. Знакомая рассказала о наклонностях пермского стрелка

Студент, устроивший стрельбу в Пермском университете, во время учебы в школе постоянно говорил про Гитлера и хвалился своим познаниями об оружии. Об этом рассказала одна из его знакомых по школе, сообщил Telegram-канал Mash.

Пермский стрелок во время учебы в школе вел себя очень странно. По словам девушки, которая была знакома с ним, у молодого человека были нацистские наклонности.

«Постоянно говорил про Гитлера, про оружие, как он хорошо в нем разбирается. Наркотики употреблял какие-то, в районе насвая, что-то подобное», — сказала она.

При этом он не заявлял, что у него есть какая-то идеология.

«Просто говорил, что все люди — биомусор и не должны жить. Я как бы такой же, и пойду сделаю это», — сообщила девушка.

Бывшая одноклассница стрелка ранее сообщила, что он грозился устроить бойню еще в школе. По ее словам, однажды, когда учительница поставила ему плохую оценку, он заявил прямо на уроке, что когда у него будет оружие, то всех расстреляет.

По последним данным, в результате стрельбы, которая произошла в ПГНИУ в понедельник утром, погибли шесть человек, 24 пострадали.