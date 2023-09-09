Происшествия 09 сентября 2023, 01:48 Готовой едой в Петербурге отравились 34 человека Роспотребнадзор: в Санкт-Петербурге 34 человека отравились готовой едой Pixabay

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В Санкт-Петербурге зафиксировали 34 случая отравления готовой едой с доставкой на дом. Работу компании-изготовителя приостановили, сообщил Роспотребнадзор в Telegram-канале.

«В связи с регистрацией на территории Санкт-Петербурга 34 случаев острой кишечной инфекции среди лиц, употреблявших готовую кулинарную продукцию АО „Грин Бокс“, приобретенную дистанционным способом посредством сервиса „Самокат“, управлением незамедлительно начаты санитарно-эпидемиологические расследования в отношении вышеуказанных лиц», — сказано в заявлении ведомства.

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По данным Роспотребнадзора, при проверке производственных цехов компании-производителя готовой еды выявлены грубые нарушения санитарных норм, а также технологии приготовления блюд и условий хранения.

Деятельность «Грин Бокс» приостановлена решением Роспотребнадзора.

В Курской области 22 человека отравились шаурмой. У больных зафиксировали токсикоинфекцию, причиной которой стал стафилококк. В больнице находится четыре человека. Работу кафе, где отравились жители, временно запретили.