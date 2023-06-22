Важное 22 июня 2023, 10:12 Готовящих подрыв железной дороги диверсантов задержали в Мелитополе ФСБ задержала в Мелитополе диверсантов, которые готовили подрыв железной дороги

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Сотрудники ФСБ задержали в Мелитополе диверсантов СБУ. Они совершили покушения на должностных лиц и готовили подрыв на железной дороги в Запорожской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Пресечена деятельность диверсионной группы, созданной в Мелитополе для совершения террористических актов на территории Запорожской области», — уточнили в ведомстве.

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Задержанные покушались на жизнь руководителей госструктур Запорожской области. Они использовали самодельные взрывные устройства. Несколько человек получили ранения, один — погиб.

Террористы хотели взорвать железнодорожное полотно в момент проезда поезда с военной техникой ВС России. Силовики задержали диверсантов, когда они готовили самодельное взрывное устройство для закладки на пути. В отношении пойманных возбудили уголовные дела.

Днем ранее ФСБ предотвратила покушение на представителей органов власти Запорожской области.