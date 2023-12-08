Происшествия 08 декабря 2023, 21:02 Готовящего серию терактов мужчину задержали в Уфе Mash: жителя Уфы задержали за подготовку серии терактов в Башкирии РИА «Новости»

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Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Уфы по подозрению в подготовке серии терактов на территории Башкортостана. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, несостоявшимся террористом оказался 26-летний мужчина, которого завербовали спецслужбы Украины. Подозреваемый получал соответствующие инструкции через мессенджер. В ходе обыска в его квартире обнаружили коктейли «Молотова», СВУ и ингредиенты для их изготовления.

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По версии правоохранителей, задержанный планировал подорвать и поджечь административные здания республики — Дом правительства, Госсобрание и прочие. Уголовное дело возбудили по статье «Теракт».

Ранее в Сызрани арестовали 15-летнего ученика местной школы в рамках расследования уголовного дела о теракте. Юноша готовил поджог своего учебного заведения.