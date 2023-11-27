Происшествия 27 ноября 2023, 18:28 Готовившийся к аварийной посадке Ил-76 успешно приземлился в Шереметьево РИА «Новости»: летевший из Новосибирска Ил-76 успешно сел в Шереметьево Pxhere

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Самолет Ил-76, летевший из Новосибирска в Москву, успешно приземлился в аэропорту Шереметьево. Как сообщил представитель экстренных служб РИА «Новости», судно готовилось к экстренной посадке из-за отказа навигационной системы.

К месту планируемого приземления самолета направляли специальные дежурные подразделения аэропорта.

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«Посадку ВС произвело в 17:46 благополучно», — передали в аэропорту.

Ранее летевший из Сочи в Челябинск Boeing совершил аварийную посадку. Перед приземлением пилот сделал шесть кругов над городом. Пассажиры распереживались, начали плакать, потому что командир корабля ничего им не объяснил. Причиной аварийной посадки стала техническая неисправностью воздушного судна — у борта не выпустились закрылки.