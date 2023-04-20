Происшествия 20 апреля 2023, 20:05 Готовившего теракт сторонника ИГ задержали в Ставропольском крае ФБС задержала готовившего в Минеральных Водах сторонника террористов ИГИЛ Pxhere

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Федеральная служба безопасности задержала сторонника террористической организации «Исламское государство» (ИГ)*, который готовил диверсию в Минеральных Водах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина РФ <…>, планировавшего по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение террористического акта на одном из объектов массового пребывания людей», — подчеркнули в ведомстве.

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Его задержали в четверг, 20 апреля, во время подготовки к теракту. У сторонника «Исламского государства»* изъяли разные компоненты и поражающие элементы, которые он приобрел для изготовления взрывчатки. Также у него обнаружили «средства конспиративной связи с эмиссарами ИГ* в ближневосточном регионе». Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о подготовке к теракту.

Несколько дней назад одного из главарей ИГ* задержали в Сирии по обвинению в подготовке терактов на территории Москвы и Новосибирска. Им оказался гражданин Узбекистана.

*«Исламское государство», ИГ — террористическая организация, запрещенная в России.