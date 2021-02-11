Гостья бара ударила знакомую пивным бокалом в Петербурге

Гостью бара в Петербурге, которая ударила знакомую пивным бокалом, задержали сотрудники Росгвардии. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу управления вневедомственной охраны.

Уточняется, что у двух посетительниц заведения, которое находится на улице Марата, завязался конфликт. В какой-то момент одна из них взяла бокал и ударила им оппонентку по голове. В итоге пострадавшая получила рассечение лба.

Работники бара нажали на тревожную кнопку. На место оперативно приехали сотрудники Росгвардии и задержали девушку. Потерпевшую доставили в медицинское учреждение.