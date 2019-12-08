  • Гостиницу «Ромашково» потушили

    08 декабря 2019, 11:55

    Алексей Сахаров

    Подмосковные спасатели доложили о ликвидации открытого горения в гостиничном комплексе «Ромашково» в Одинцовском городском округе Московской области. Пожар в гостинице вспыхнул утром 8 декабря.

    Сообщение о пожаре поступило спасателям в 07:10. Загорелось деревянное строение разной этажности в поселке Ромашково. На место незамедлительно выехали пожарные расчеты.

    Гостиница «Ромашково» загорелась в Подмосковье. Онлайн-трансляция

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    Пожар успел распространиться на площади в 1050 квадратных метров. Для его тушения были привлечены 23 единицы спецтехники и 67 человек, в том числе от МЧС — 11 единиц техники и 35 человек личного состава.

    В 11:14 спасатели доложили о ликвидации открытого горения. По предварительным сведениям, пострадавших при пожаре нет.

    В момент возгорания в гостинице числились 20 постояльцев. Один из гостей успел выехать до пожара. Всех удалось эвакуировать.