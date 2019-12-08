Гостиницу «Ромашково» потушили

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 07:10. Загорелось деревянное строение разной этажности в поселке Ромашково. На место незамедлительно выехали пожарные расчеты.

Гостиница «Ромашково» загорелась в Подмосковье. Онлайн-трансляция Подробнее

Пожар успел распространиться на площади в 1050 квадратных метров. Для его тушения были привлечены 23 единицы спецтехники и 67 человек, в том числе от МЧС — 11 единиц техники и 35 человек личного состава.

В 11:14 спасатели доложили о ликвидации открытого горения. По предварительным сведениям, пострадавших при пожаре нет.

В момент возгорания в гостинице числились 20 постояльцев. Один из гостей успел выехать до пожара. Всех удалось эвакуировать.