  • Гостиницу «Ромашково» полностью потушили

    08 декабря 2019, 20:57

    Кирилл Фролов

    Деревянную гостиницу «Ромашково» в Одинцовском районе Подмосковья полностью потушили. Пострадавших нет, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе регионального главка МЧС.
    Гостиницу «Ромашково» полностью потушили

    Гостиница «Ромашково» горела в Подмосковье. Хроника

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    Пожар ликвидировали в 19:50. Площадь возгорания составила более тысячи квадратных метров.

    Гостиница располагалась в селе Ромашково. Из здания эвакуировали 19 человек.

    По предварительным данным, пожар начался в гостиничном номере на третьем этаже, откуда за три часа до этого выехал постоялец. Возможной причиной возгорания сотрудники называли большую нагрузку на электросети.

    Согласно информации на сайте отеля, в нем был 31 номер. На первом этаже располагался ресторан, где подавали блюда русской кухни.