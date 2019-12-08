Гостиницу «Ромашково» полностью потушили
Деревянную гостиницу «Ромашково» в Одинцовском районе Подмосковья полностью потушили. Пострадавших нет, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе регионального главка МЧС.
Гостиница «Ромашково» горела в Подмосковье. ХроникаПодробнее
Пожар ликвидировали в 19:50. Площадь возгорания составила более тысячи квадратных метров.
Гостиница располагалась в селе Ромашково. Из здания эвакуировали 19 человек.
По предварительным данным, пожар начался в гостиничном номере на третьем этаже, откуда за три часа до этого выехал постоялец. Возможной причиной возгорания сотрудники называли большую нагрузку на электросети.
Согласно информации на сайте отеля, в нем был 31 номер. На первом этаже располагался ресторан, где подавали блюда русской кухни.