Происшествия 29 мая 2023, 17:52 Гостиница загорелась в Туапсинском районе Краснодарского края

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В Туапсинском районе Краснодарского края накануне произошел пожар в гостинице. Огнем оказалось охвачено помещение площадью 800 квадратных метров, написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

На место ЧП незамедлительно прибыли 50 пожарных и 17 спецмашин. Огнеборцам потребовалось два часа, чтобы полностью ликвидировать возгорание.

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Жертв и пострадавших в результате случившегося нет. На данный момент к расследованию дела подключилась прокуратура.