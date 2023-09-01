Происшествия 01 сентября 2023, 14:44 Гостиница загорелась в Ставрополье МЧС: площадь пожара в гостинице Ставрополья достигла 1000 кв. м Пресс-служба МЧС

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Огонь охватил гостиницу в городе Светлограде в Ставропольском крае. Площадь пожара достигла одной тысячи квадратных метров. Об этом сообщили представители ГУ МЧС по региону, написал ТАСС.

Возгорание началось в гостинице «Дельта», которая находится в Петровском городском округе. Пожару присвоили второй ранг сложности.

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«По уточненной информации, происходит горение кровли на площади одной тысячи квадратных метров», — заявили ведомстве.

По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают 45 спасателей и 12 единиц техники.

Раньше министерство сообщало о привлечении к тушению 33 человек и семи единиц техники. Все причины и обстоятельства случившегося сейчас уточняются.

Накануне вечером пожар произошел в Москве — в центре города с крыши одного из зданий повалил дым. Позже стало известно, что ЧП случилось в одном из ресторанов.

По данным СМИ, речь идет о заведении с грузинской кухней «Генацвале». Спасатели оперативно потушили возгорание.