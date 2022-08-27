27 августа 2022, 00:24
Гостиница загорелась в Геленджике
МЧС: в Геленджике загорелась гостиница
Сильный пожар произошел в частной гостинице, расположенной в районе Винсовхоза в Геленджике. На место прибыли сотрудники регионального управления МЧС России. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Возгорание зафиксировали вечером 26 августа по улице Парковая, 2. Всех постояльцев отеля эвакуировали, пострадавших нет. В тушении пожара задействованы четыре экипажа спецтехники.
На территории Краснодарского края действует пожароопасный сезон. В Геленджике других населенных пунктах уровень пожароопасности соответствует 4 классу. Местным жителям запрещено разводить костры в местах с сухой травой и под деревьями.
Днем 26 августа также произошел сильный пожар в Ярославской области. Возгорание началось на заводе полимеров в Угличе.