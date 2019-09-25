Гостиница загорелась в Домодедово. Фото

Здание гостиницы вспыхнуло на улице Школьной деревни Новосьяново городского округа Домодедово. В пресс-службе ГУ МЧС по Московской области сообщили, что пламя распространилось по площади в 300 квадратных метров.

«Для тушения пожара привлечены 45 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС четыре единицы техники и 14 человек», — сообщили в ведомстве.

Известно, что загорелся двухэтажный гостевой дом размером 20 на 30 метров. Из здания самостоятельно выбрались 10 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

В МЧС добавили, что нет угрозы распространения огня на стоящие рядом постройки. Оставшиеся очаги тушат пожарные расчеты.

Предположительно, возгорание случилось из-за проводимых на территории гостиницы ремонтных работ. Сама гостиница построена в виде небольшого замка. Произошло частичное обрушение крыши в той части, где шел ремонт.