Гостиница с российскими туристами сгорела на Занзибаре. Видео

Минувшей ночью на Занзибаре сгорела гостиница. В ней находились российские туристы. Один очевидец рассказал, что строения были из соломы и полностью сгорели за считанные минуты.

По его словам, пожар произошел 03:00 по местному времени. Туристов стразу же начали оперативно эвакуировать. Но многие не успели забрать личные вещи. Информации о пострадавших или погибших пока не поступало.

«Я первый по счастливой случайности заметил пожар и начал всех будить. Он начался с соседнего отеля, там велись работы какие-то. Были взрывы. У нашего отеля все крыши из соломы, поэтому за 27 минут дотла сгорела примерно половина корпусов и ресепшен», — передает Telegram-канал Life Shot слова очевидца.

Туристов на время расселят в другие отели. Официального сообщения о пожаре пока не поступало.

В соцсетях появилось видео с места происшествия. На нем видно, как домики охватил сильный пожар, слышен треск горящей соломы.

Сегодня утром в Омске загорелся гаражный бокс с 16 грузовиками. Эвакуировать смогли только 12 машин. Площадь пожара — 1800 квадратных метра. По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания неизвестна.