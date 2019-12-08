Гостиница «Ромашково» загорелась в Подмосковье. Онлайн-трансляция

В селе Ромашково Одинцовского городского округа загорелась гостиница «Ромашково». Огонь охватил все деревянное строение. «360» ведет онлайн-трансляцию ЧП.

09:50 Огонь перекинулся на соседнюю постройку. Пламенем охвачена крыша, это второе здание комплекса, передает корреспондент «360».

09:49 Сотрудница гостиничного комплекса рассказала «360», что огонь мог возникнуть из-за неисправной проводки.

«Сотрудники переживают, но самое главное, что всех гостей вывели. Никому плохо не было, всех оперативно вывели», — рассказала девушка.

По ее словам, все гости разъехались по домам.

09:42 Причины пожара пока не установлены. По словам очевидцев, возгорание началось на первом этаже, где находится ресторан. Там стояло электрооборудование, но электричество было оперативно перекрыто.

Источник фото: телеканал «360»

09:40 В гостинице «Ромашково» обрушилась крыша, сообщает корреспондент «360» с места событий. Сейчас основная задача пожарных состоит в том, чтобы не допустить распространение огня на соседние постройки.

09:26 Очевидец рассказал, как спасал людей из горящей гостиницы «Ромашково» в Одинцовском городском округе. По его словам, к ним за помощью обратился менеджер комплекса.

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«На момент возгорания сидел с товарищем, делал генеральную уборку бара. Забежал менеджер усадьбы гостиничного комплекса, попросил помочь. Мы ринулись помогать. Вытащили может четверых, может пятерых людей. Кого смогли, разбудили», — рассказал очевидец пожара «360».

По его словам, за 35 минут пожар охватил все здание. В то же время очевидец рассказал, что пожарные прибыли к гостинице сразу после начала возгорания. Распространению огня способствовала деревянная конструкция здания.

09:20 В пресс-службе подмосковного управления МЧС объявили об увеличении площади пожара.

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«В 08:25 площадь пожара увеличилась до тысячи квадратных метров. Увеличены силы и средства: 67 человек и 23 единицы техники, От МЧС 35 человек и 11 единиц техники», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщение о пожаре поступило к спасателям в 07:10 8 декабря. Загорелся деревянный гостиничный комплекс на Советской улице в селе Ромашкового Одинцовского городского округа. В гостинице в этот момент находились 30 человек: 10 человек персонала и 20 постояльцев. Эвакуировались 19 постояльцев. Судьба еще одного пока не известна. В гостинице не исключают, что он мог выехать до пожара.