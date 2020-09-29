Гостиничный комплекс загорелся в Новосибирске

Пожар вспыхнул в новосибирском гостиничном комплексе «Император». Сейчас на месте работают 50 пожарных, а возгоранию присвоен третий ранг сложности.

Возгорание в гостиничном комплексе на улице Романова в Центральном районе города началось вечером 29 сентября. На месте развернули штаб пожаротушения, а самому пожару присвоили третий из пяти возможных рангов сложности.

«По оперативной информации пострадавших нет. <…> В настоящий момент на ликвидации возгорания задействовано 50 человек личного состава и 16 единиц специализированной пожарно-спасательной техники, в том числе высотной», — сообщили «360» в пресс-службе МЧС.

Спасатели проверяют, не осталось ли людей в помещениях здания. Согласно предварительной информации, все постояльцы гостиницы успели самостоятельно эвакуироваться. По словам пресс-службы, тушение осложняется интенсивным распространением огня. Кроме того, рядом со зданием находятся мебельный магазин, административное здание и большое количество силовых электропроводов.

Сотрудники полиции и Росгвардии ограничили движение у комплекса. Пока остается закрытым съезд в сторону вокзала с Фабричной и Ипподромской улиц. На месте дежурят кареты скорой помощи. Пожарные продолжают бороться с огнем.