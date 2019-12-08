Гостиничный комплекс загорелся в Московской области

В селе Ромашково Одинцовского городского округа произошел крупный пожар. Горит деревянный гостиничный комплекс на площади 400 квадратных метров.

Пожар произошел утром 8 декабря в усадьбе «Ромашково», расположенной в одноименном селе по адресу улица Советская, 14.

«Возгорание в деревянном строении, площадь 400 квадратных метров. Данные по выезду уточняются», — сообщили «360» в подмосковном управлении МЧС.

Спасатели эвакуировали из гостиничного комплекса 19 человек. Информация по пострадавшим уточняется.

По данным источника в экстренных службах, для ликвидации пожара привлекают силы из Москвы. Усадьба находится в трех километрах от столицы.