Эксклюзив 25 февраля 2024, 13:30 Гости свадьбы в Краснодаре устроили стрельбу из АК-47 в честь молодоженов Гости свадьбы в Краснодаре открыли стрельбу в воздух из автоматов РИА «Новости»

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Празднующие свадьбу гости встретили краснодарских молодоженов стрельбой из автомата АК-47 в воздух, после чего перекрыли автомобильную трассу. Видеозаписи с мероприятия распространились в социальной сети Instagram *.

Свадьбу праздновали 24 февраля, на торжество пришли около 100 человек. После стрельбы в воздух в одном из городских дворов участники мероприятия отправились сопровождать свадебную машину молодоженов. Вскоре кортеж из 40 авто остановился на Ейском шоссе и перегородил дорогу, чтобы устроить танцы.

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Ранее, в начале февраля, стрельбу открыли гости азербайджанской свадьбы в Черкесске. В сети появились кадры, на которых видно, как несколько празднично одетых мужчин стреляют из автоматов в воздух. СМИ писали, что стрельбу открыл сын председателя азербайджанской диаспоры в Карачаево-Черкесской Республике Ильхама Ахмедова. Местные жители вызвали полицию, гостей свадьбы задержали.

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