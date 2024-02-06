06 февраля 2024, 15:15
Гости азербайджанской свадьбы открыли стрельбу в Черкесске
Shot: в Черкесске гости азербайджанской свадьбы открыли стрельбу из автоматов
Молодые гости азербайджанской свадьбы открыли стрельбу из автоматов на улицах Черкесска. Кадры случившегося опубликовал Telegram-канал Shot.
На кадрах видно, как несколько мужчин в праздничных костюмах стреляли из оружия в воздух. По данным издания, огонь открыл сын председателя азербайджанской диаспоры в Карачаево-Черкесской Республике Ильхама Ахмедова Кемал.
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Перестрелка испугала местных жителей, и они вызвали правоохранителей. В итоге Ахмедова и его друзей задержали. Полицейские составили протоколы о неповиновении правоохранительным органам.
В январе житель Ростова-на-Дону устроил стрельбу на свадебном гулянии в Карачаево-Черкессии. Ранение получила семилетняя девочка, сообщили в региональном ГУ МВД.
До этого прохожий открыл огонь на улице в Ингушетии. В результате пострадала 11-летняя девочка. Также в республике трое мужчин в масках на иномарке обстреляли отечественный автомобиль и ранили водителя, сообщали «Известия».
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