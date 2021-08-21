Гостевой дом загорелся в деревне под Псковом

В ночь на 21 августа в деревне Подборовье-1 под Псковом загорелся гостевой дом, в котором отдыхала компания. Пострадал один человек. Под завалами могут находиться люди. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

«По предварительным данным, в результате пожара один пострадавший госпитализирован, еще несколько человек могут оставаться под завалами», — говорится в сообщении ведомства.

Источник фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

На месте ЧП работает оперативно-следственная группа, куда вошли сотрудники территориального следственного управления, криминалисты аппарата управления, полицейские и спасатели. Причины пожара и точное число пострадавших сейчас устанавливают.

Региональный СК начал доследственную проверку обстоятельств случившегося.

В конце июля в Бердске Новосибирской области сгорел дом многодетной семьи. Пожар вспыхнул из-за детской шалости. Огонь распространился на площади 130 «квадратов». Женщина и ее трое детей чудом остались живы.