Гостей отеля эвакуировали в Анапе из-за крупного пожара

Пожар произошел поздним вечером 18 июля в станице Благовещенской под Анапой. Там загорелось помещение столовой. Огонь начал стремительно распространяться по всему зданию и чуть не добрался до 11 газовых баллонов. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на МЧС по региону,

На место происшествия незамедлительно приехали пожарно-спасательные подразделения. Борьба с огнем длилась примерно полтора часа. В столовой в это время никого не было, но гостей отеля «Сиета», который находится рядом, пришлось эвакуировать.

По факту пожара в настоящий момент проводится проверка. Одной из возможных причин ЧП называют короткое замыкание в торговой точке.