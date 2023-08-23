Происшествия 23 августа 2023, 13:41 Гостей обстрелянного санатория в Белгородской области перевезут в безопасное место Губернатор Гладков: постояльцев перевезут из санатория в белгородских Лавах Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

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Всех постояльцев санатория в селе Лавы Валуйского округа Белгородской области, который утром обстреляли ВСУ, сегодня же перевезут в более безопасные места. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он отметил, что побывал в Валуйском округе после утреннего обстрела, и еще раз принес соболезнования родным погибших.

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Жертвами удара стали три человека. Как оказалось, двое из них — беженцы из приграничных населенных пунктов, один — сотрудник санатория.

Гладков пообещал помочь семьям погибших «всем, чем можно».

ВСУ сегодня били по территории санатория дважды — в первый раз, когда они сбросили две гранаты, никто не пострадал, однако в здании посекло фасад и выбило четыре окна.

Кроме того, около 11:30 российские средства ПВО сбили в Белгородской области украинский беспилотник самолетного типа. Никто не пострадал, разрушений нет.

Позже под обстрелом оказались несколько населенных пунктов Грайворонского округа, там обошлось без пострадавших. Повреждения получили девять частных домов и легковой автомобиль.