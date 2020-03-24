Гость зарезал жениха на свадьбе в Нижневартовске

Инцидент произошел в кафе. Гость начал бить посуду на кухне, жених пытался его успокоить. Мужчине это не понравилось, он нашел где-то нож и зарезал жениха.

В пресс-службе следственного комитета ХМАО сообщили, что подозреваемый задержан. Он раскаивается и полностью признает свою вину.