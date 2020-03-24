24 марта 2020, 10:19
Гость зарезал жениха на свадьбе в Нижневартовске
В Нижневартовске на свадьбе гость в состоянии алкогольного опьянения зарезал жениха. Конфликт начался из-за разбитой посуды. Об этом написало ИА Ura.ru.
Инцидент произошел в кафе. Гость начал бить посуду на кухне, жених пытался его успокоить. Мужчине это не понравилось, он нашел где-то нож и зарезал жениха.
В пресс-службе следственного комитета ХМАО сообщили, что подозреваемый задержан. Он раскаивается и полностью признает свою вину.