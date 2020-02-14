14 февраля 2020, 10:15
Гость семьи попытался изнасиловать ребенка
Житель города Тарко-Сале в Пуровском районе ЯНАО попытался изнасиловать ребенка своих знакомых. Ему назначили 14 лет колонии строгого режима. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по региону.
Следователи выяснили, что обвиняемый выпил в гостях у знакомых, а затем «решил удовлетворить половые потребности».
«Мужчина зашел в комнату, где находилась малолетняя девочка, и, применив силу, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. На крики ребенка прибежали родители, которые пресекли преступные действия», — пояснили в пресс-службе окружного СУ СКР.
Гостя обвинили по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».
Суд назначил преступнику 14 лет заключения в колонии строгого режима. По окончании этого срока педофил еще 19 месяцев будет под наблюдением властей.