Гость семьи попытался изнасиловать ребенка

Следователи выяснили, что обвиняемый выпил в гостях у знакомых, а затем «решил удовлетворить половые потребности».

«Мужчина зашел в комнату, где находилась малолетняя девочка, и, применив силу, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. На крики ребенка прибежали родители, которые пресекли преступные действия», — пояснили в пресс-службе окружного СУ СКР.

Гостя обвинили по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Суд назначил преступнику 14 лет заключения в колонии строгого режима. По окончании этого срока педофил еще 19 месяцев будет под наблюдением властей.