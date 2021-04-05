Гость фитнес-клуба утонул в бассейне в Москве

В столичном фитнес-клубе в бизнес-центре «Каланчевская PLAZA» погиб посетитель. 65-летний мужчина ушел под воду в бассейне и не выплыл. Об этом «360» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Постоянный посетитель фитнес-клуба окунулся в воду и не смог выплыть. Спасатели вытащили его на бортик бассейна, но не увидели у мужчины признаков жизни. Сейчас реанимировать члена фитнес-клуба пытается местный врач, но пока это ни к чему не приводит.