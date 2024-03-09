Происшествия 09 марта 2024, 12:28 «Госпитализированы 17 человек». Вяльбе — о состоянии лыжниц после массового завала в Сочи Глава ФЛГР Вяльбе: 17 лыжниц госпитализировали после массового завала в Сочи Elena Mayorova/Global Look Press

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После массового завала на спартакиаде в Сочи госпитализировали 17 лыжниц. Об этом рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, чьи слова привело издание «Спорт-Экспресс».

Накануне состоялся женский масс-старт классическим стилем. Во время мероприятия на скоростном участке трассы в селе Эстосадок произошел массовый завал, и некоторые спортсменки пострадали.

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«Самые последние сведения: изначально было госпитализировано 17 человек с разными травмами», — сообщила Вяльбе.

По ее словам, 16 девушек уже выпустили из больницы. Еще одна спортсменка находится в детском медицинском учреждении. Пока неизвестно, есть ли у нее перелом, врачи не дают этой информации.

Вяльбе также заявила, что пострадавшие лыжницы не имели достаточной физической подготовки для прохождения трассы. Спортсмены часто сталкиваются с риском травм, подчеркнула глава ФЛГР.