Госпитализированный после взрыва на заводе под Рязанью мужчина скончался

Мужчина, пострадавший в результате взрыва и пожара на заводе в Рязанской области, скончался в больнице. Об этом сообщили в оперативной группе правительства региона.

«Оперативная группа правительства Рязанской области информирует о том, что скончался пациент, доставленный санавиацией центра медицины катастроф в областную клиническую больницу в Рязань», — сказано в сообщении, которое процитировал ТАСС.

Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии. Медики пытались спасти жизнь мужчины, но травмы оказались не совместимы с жизнью. Таким образом число погибших после ЧП возросло до 17 человек.

Взрыв, а затем пожар произошел 22 октября на заводе в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области. По предварительной информации, в цехе по производству пороха произошло нарушение технологического процесса.

Позже спасатели потушили огонь на площади в 160 квадратных метров. К работам были привлечены более 170 человек, были задействованы около 50 единиц техники.

СК завел уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, повлекшем смерть двух или более лиц.