Происшествия 27 февраля 2024, 07:38 Госпитализировали четвертого тяжело раненого жителя Белгородской области при атаке БПЛА Губернатор Гладков: число пострадавших при атаке БПЛА возросло до 4 человек РИА «Новости»

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Украинские войска 26 февраля атаковали автомобиль в Грайворонском округе при помощи дрона-камикадзе. Количество пострадавших увеличилось до четырех человек. Они получили серьезные травмы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«К сожалению, их количество увеличилось до четырех — в больницу привезли еще одного пострадавшего жителя в тяжелом состоянии. Его состояние удалось стабилизировать, поэтому уже сейчас его отправили в областную клиническую больницу», — сказал он.

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Сразу после атаки госпитализировали трех человек. Вячеслав Гладков сообщил, что их увезли в больницу Белгорода и Грайворонскую ЦРБ, пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Они пострадали при атаке дрона-камикадзе на автомобиль в селе Почаево. Еще три человека погибли.

Губернатор сообщил о самочувствии двух мальчиков, пострадавших при минометном обстреле Новой Таволжанки. Один из них в удовлетворительном состоянии, второго с осколочными ранениями ног отправят на лечение в Москву.