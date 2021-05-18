Госпитализацию солиста Мариинки подтвердили в театре

Солист балета Мариинского театра Давид Залеев находится в больнице с вечера воскресенья. Информацию о госпитализации артиста «360» подтвердили в пресс-службе театра.

«С вечера воскресенья солист балета Мариинского театра Давид Залеев находится в больнице. Мы благодарим вас за беспокойство, однако из уважения к семье Давида не можем распространять информацию о состоянии его здоровья», — сообщили в пресс-службе Мариинского театра.

Ранее СМИ сообщили, что танцор Мариинского театра Давид Залеев упал с электросамоката и был госпитализирован в тяжелом состоянии. По предварительным данным, 31-летний солист Мариинки упал, когда попытался объехать прохожих. Он ударился головой об асфальт. Помимо закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, врачи диагностировали у артиста острое отравление этанолом. Пятый канал сообщил, что артист находится в состоянии медикаментозной комы, а также подключен к аппарату ИВЛ.

В распоряжении «360» оказалось видео падения солиста балета, которое зафиксировали камеры наблюдения.