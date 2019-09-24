Госпитализацию Гармаша опровергли. Но травма все же была
«Да, получил. Он вышел из-за руля, ливень был. Вышел, чтобы опустить вот этот квиточек в шлагбаум, при заезде в аэропорт. Все нормально, ничего страшного», — рассказал Будрин, рассмеявшись при известии, что Гармаш якобы госпитализирован.
По словам Будрина, происшествие случилось на следующий день после концерта в Таганроге. Гармаш просто был неаккуратен при заезде в аэропорт.
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«Летели мы в Москву, а Гармаш уже на съемках в Петербурге. Мы улетели тем же рейсом. А добрые люди сфотографировали на мобильные, что он поцарапал себе голову. Охранники подскочили, хотели нас госпитализировать в Новочеркасск, но мы там даже не были. Мы из Таганрога улетали тем же рейсом, что планировали. Ему там в травмпункте перекисью обработали, повязку наложили и он ее даже перед вылетом снял. И это произошло все дня три назад», — добавил представитель Гармаша.
Ранее СМИ сообщили, что актер был госпитализирован с серьезной травмой, которую он получил в Ростове-на-Дону. По словам представителя Гармаша, информация сильно преувеличена.