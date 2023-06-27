Происшествия 27 июня 2023, 08:44 Госпитализация понадобилась восьми пострадавшим при ДТП под Самарой Минздрав Самарской области: 8 человек госпитализировали после смертельного ДТП на А-300 Прокуратура Самарской области / Telegram

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Серьезное ДТП в Самарской области унесло жизни шести человек, еще восемь доставили в больницу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный Минздрав.

Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Региональный главк МВД также сообщил, что один из восьми получивших травму остается без сознания. Полиция сейчас выясняет его личность. Имена и фамилии других пострадавших известны.

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Минивэн Honda Stepwgn и легковой автомобиль Hyundai Elantra столкнулись на 110-м километре автодороги А-300 ночью 27 июня. В результате случившегося шесть человек погибли. Известно, что все они были иностранными гражданами.

Причиной ДТП, по предварительным данным, стал выезд легковушки на полосу встречного движения. По словам начальника УГИБДД ГУ МВД России по региону Юрия Некрасова, за рулем Hyundai был представитель Киргизии. Он и четверо его пассажиров скончались на месте. Жертвой ДТП также стал и пассажир Honda. Об этом писал ТАСС.