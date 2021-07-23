Госинспекция труда начала расследование смертельного ДТП с участием «Газели»

Смертельное ДТП с участием «Газели» произошло в Кстовском районе Нижегородской области. В результате аварии погибли три человека. К расследованию присоединилась Государственная инспекция труда Нижегородской области. Об этом сообщили newsnn.ru.

Два погибших человека являлись слесарями-монтажниками, еще один — электрогазосварщик. Также пострадали несколько пассажиров «Газели», они получили травмы различной степени тяжести.

Отмечается, что автомобиль Scania на большой скорости врезался в «Газель». Из-за удара ее отбросило на другой грузовик, а после зажало между двумя фурами. Из-за аварии возник пожар.