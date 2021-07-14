Госинспектор погиб при взрыве катера в Хабаровском крае

В районе Охотского моря в Николаевском районе Хабаровского края, на мысе Куприяновский рыбаки нашли маломерное судно Lamor 7500. Выяснилось, что оно стоит на балансе Шантарского заповедника. Катер с признаками пожара обнаружили примерно в 170 метрах от берега.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на дирекцию природных заповедников и нацпарков региона «Заповедное Приамурье», один инспектор погиб, другой пропал без вести.

«В связи с отдаленностью места происшествия, отсутствием связи, информация о характере и обстоятельствах произошедшего будет представлена дополнительно по мере её поступления», — сообщил директор «Заповедного Приамурья» Владимир Андронов.

Николаевская-на-Амуре транспортная прокуратура начал проверку случившегося. Катер находится на плаву в районе мыса Литке. Второго госинспектора все еще ищут. Источник агентства утверждает, что госслужащие перевозили на Шантары более тонны бензина и несколько газовых баллонов.

На днях девять человек пострадали и один погиб в результате столкновения катера с металлическим заграждением на Дудергофском канале в Петербурге.