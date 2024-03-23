23 марта 2024, 12:55
Госдума высказалась о скором окончании СВО после теракта в Crocus City Hall
Депутат Чепа: после теракта в Подмосковье спецоперация закончится быстрее
Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил РИА «Новости», что теракт в концертном зале Crocus City Hall напрямую связан с Украиной. Он добавил, что теперь СВО закончится быстрее.
«Теперь спецоперация на Украине завершится быстрее», — заявил он.
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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что если информация об украинском следе в теракте подтвердится, должен быть внятный ответ в зоне СВО. Сейчас республика и ее покровители являются главными заинтересованными лицами в преступлении в Crocus City Hall.
Теракт в концертном зале произошел вечером 22 марта. Вооруженные террористы ворвались в здание и расстреляли людей. Помещения они подожгли с помощью легковоспламеняющейся жидкости.
Спасатели продолжают разбирать завалы. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 11 причастных к террористическому акту.
Более 90 человек погибли, свыше сотни — пострадали. Десятки стран осудили атаку на беззащитных людей, среди них: Вьетнам, Китай, Индия, Франция, Саудовская Аравия и Армения.
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Стрельба в Crocus City Hall
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