Госдума отреагировала на стрельбу в Благовещенском колледже

СК задержал гендиректора ЧОП после стрельбы в колледже в Благовещенске Подробнее

«Сейчас, конечно, действующие нормы достаточны, на мой взгляд, были для того, чтобы предотвратить этот случай. Другое дело, что это было не исполнено, другое дело, что не были сотрудники охраны, которые там находились, подготовлены. Вопросы, конечно, к металлоискателю, если на самом деле этого не было», — пояснил Адальби Шхагошев.

Депутат подчеркнул, что учебным учреждениям необходима специальная служба, которая занимается поддержкой психологической атмосферы и разрешением конфликтов между учащимися.

«Если все эти вещи отслеживать и придерживаться существующих норм, можно до минимума свести все эти вещи. Очень жаль, конечно, что это все произошло», — отметил Шхагошев.

Ранее следователи задержали генерального директора ЧОП. Его сотрудники отвечали за безопасность в строительном колледже Благовещенска, где утром 14 ноября студент открыл стрельбу.