Происшествия

31 августа 2023, 06:33

Госавтоинспекция показала фото аварии с 4 погибшими в Хабаровском крае

ГИБДД: 4 человека погибли в ДТП на трассе в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае на трассе А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре произошла авария. Из-за столкновения двух машин погибли четыре человека, один получил травмы. Снимки с места ДТП показала Госавтоинспекция.

По версии правоохранителей, 31 августа около 06:50 (30 августа 23:50 по московскому времени) на 162-м километре дороги А-376 Toyota Prius, который ехал в направлении Хабаровска, свернул на встречную полосу и столкнулся с Subaru Forester. После этого началось возгорание.

Госавтоинспекция Хабаровского края
Госавтоинспекция Хабаровского края
Госавтоинспекция Хабаровского края
Госавтоинспекция Хабаровского края
Госавтоинспекция Хабаровского края
Госавтоинспекция Хабаровского края
Госавтоинспекция Хабаровского края
Госавтоинспекция Хабаровского края
Госавтоинспекция Хабаровского края
Госавтоинспекция Хабаровского края

Водитель первого авто, человек за рулем и два пассажира второго умерли до приезда скорой помощи. Пассажир выехавшей на встречку иномарки выжил, но получил травмы. Его госпитализировали. Место ДТП обследовали следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.

В Гагаринском районе Саратова на трассе Р-228 столкнулись фура и пассажирский автобус. Погиб один человек, еще 10 пострадали.

ДТП

ГИБДД

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