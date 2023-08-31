Происшествия 31 августа 2023, 06:33 Госавтоинспекция показала фото аварии с 4 погибшими в Хабаровском крае ГИБДД: 4 человека погибли в ДТП на трассе в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае на трассе А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре произошла авария. Из-за столкновения двух машин погибли четыре человека, один получил травмы. Снимки с места ДТП показала Госавтоинспекция.

По версии правоохранителей, 31 августа около 06:50 (30 августа 23:50 по московскому времени) на 162-м километре дороги А-376 Toyota Prius, который ехал в направлении Хабаровска, свернул на встречную полосу и столкнулся с Subaru Forester. После этого началось возгорание.

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Водитель первого авто, человек за рулем и два пассажира второго умерли до приезда скорой помощи. Пассажир выехавшей на встречку иномарки выжил, но получил травмы. Его госпитализировали. Место ДТП обследовали следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.

В Гагаринском районе Саратова на трассе Р-228 столкнулись фура и пассажирский автобус. Погиб один человек, еще 10 пострадали.