08 июля 2022, 09:02
Госавтоинспекция назвала причину аварии с 10 автомобилями на МКАД
ГИБДД Москвы: авария на МКАД могла произойти из-за отрыва колеса у одного из авто
Причиной аварии на 38-м километре МКАД мог стать отрыв колеса у одной из машин в крайнем ряду. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы.
«Происшествие стало возможным из-за отрыва колеса у автомобиля ВАЗ 2114, двигавшегося ранее в крайней правой полосе», — заявили в ГИБДД.
В аварию попали девять автомобилей, пострадавших нет. Сейчас движение по дороге сильно затруднено. Госавтоинспекторы занимаются оформлением и устранением последствий ДТП.
Авария произошла утром 8 июля на внешней стороне 38-го километра МКАД, в районе пересечения с улицей Паустовского. В экстренных службах сообщили о семи пострадавших и 10 автомобилях, два из которых перевернулись.