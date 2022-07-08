Госавтоинспекция назвала причину аварии с 10 автомобилями на МКАД

Причиной аварии на 38-м километре МКАД мог стать отрыв колеса у одной из машин в крайнем ряду. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы.

«Происшествие стало возможным из-за отрыва колеса у автомобиля ВАЗ 2114, двигавшегося ранее в крайней правой полосе», — заявили в ГИБДД.

В аварию попали девять автомобилей, пострадавших нет. Сейчас движение по дороге сильно затруднено. Госавтоинспекторы занимаются оформлением и устранением последствий ДТП.

Авария произошла утром 8 июля на внешней стороне 38-го километра МКАД, в районе пересечения с улицей Паустовского. В экстренных службах сообщили о семи пострадавших и 10 автомобилях, два из которых перевернулись.